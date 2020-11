Moustapha Name, un néo-international «fier d’intégrer l’équipe A»

Première sélection avec l’équipe A

« J’étais très content quand le coach a fait appel à moi. Tout joueur rêve d’être convoqué en équipe nationale A. C’est ma première sélection en équipe nationale A mais j’ai fait auparavant la sélection des jeunes. C’est vrai que la sélection A est différente des autres sélections. C’est donc un sentiment de satisfaction et de fierté pour cette première.



Intégration dans la Tanière

« J’ai pris le vol avec d’autres joueurs, des anciens qui ont l’habitude d’être là. Ils sont très sympas et accueillants. Je n’ai pas eu de problème d’adaptation. Ils m’ont bien accueilli. C’est ce qui fait la force du groupe. Il reste d’autres joueurs qui vont venir ce soir (Ndlr : lundi soir). J’espère que tout se passera bien parce que je vois que c’est une famille, un groupe soudé ».



« On se prépare sur tous les plans pour ne pas avoir de regret »

Objectif

« On va jouer deux matches, deux matches très importants, décisifs pour la qualification mais aussi pour les prochaines échéances. On prépare ce match sérieusement pour avoir le maximum de points et poursuivre l’aventure. On se prépare sur tous les plans pour qu’on n’ait pas de regrets au sortir des deux matches ».



Concurrence dans la Tanière

« Le foot est ainsi fait. Je suis en concurrence tous les jours. La concurrence fait partie du football. Je suis prêt à tout. La concurrence est saine et je suis à la disposition du coach et de son staff. On a tous le même objectif, c’est de bien défendre les couleurs nationales ».



Début de saison avec Paris FC

« Ça se passe bien à Paris FC. On fait un début de saison plutôt surprenant. On est premier avec sept points d’avance sur le deuxième. J’espère qu’on va continuer ainsi pour atteindre l’objectif de montée d’ici la fin de saison. Individuellement mon objectif est de faire le maximum de matches, d’être performant et continuer sur la bonne lancée de l’équipe en faisant de bons résultats ».



Propos recueillis par Le Témoin