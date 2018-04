Moustpaha Cissé Lô sur son départ des instances de l’Apr :"Macky doit ouvrir les yeux et arrêter d'écouter ceux qui... »

Le vice-président à l’Assemblée nationale, et co-fondateur du parti de l’Apr n’est pas prêt à revenir sur sa décision de quitter toutes les instances de décision du parti au pouvoir. «Je suis libre de dire que je m’habille en Apr mais que je n’ai pas besoin des colliers d’or et d’argent qu’on donne», déclare Moustapha Cissé Lô.



«Aujourd’hui, nous sommes au frigo, on ne connait rien du parti. Moi, Mahmout Saleh et d’autres personnes, sont mis au frigo», peste le compagnon de Macky Sall.



Moustpha Cissé Lô de revenir sur les raisons de sa démission : «j’ai démissionné parce que je ne suis pas membre de la Coordination de Dakar, les responsables de Dakar se réunissent à chaque fois sans moi et pourtant j’ai investi plus de 30 millions lors des législatives. Tous ses responsables ont reçu des supports de ma personne qu’ils soient des ministres, des députés sur la liste. J’ai donné partout», informe-t-il.



Avant de hausser le ton pour demander le respect. « Il faut que désormais je leur dise qu’on me respecte, ou alors je croise mes doigts et de les regarder». prévient-il.



"Macky doit ouvrir les yeux et arrêter d'écouter ceux qui lui racontent des mensonges"

L’invité de l’émission «Objection » sur Sud Fm appelle le président Macky Sall à ouvrir les yeux et à ne pas écouter ceux qui lui disent des mensonges. «Ceux qui lui disent que c’est lui qui a gagné les législatives, que les gens croient en lui. Ce n’est pas vrai. Moi, j’ai beaucoup contribué et si je me retire, il verra que j’ai beaucoup contribué».



«J'ai des militants et quand je quitte le navire, ils vont quitter avec moi. Je défie le parti. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me renvoyer. Je ne démissionnerai jamais. Ils n'ont qu'à me renvoyer, et je quitte», avance-t-il.



Moustapha Cissé Lô de conclure par préciser qu’il n’a pas pour autant quitté le navire de l’Apr: «je suis dans l’Apr, je suis un militant prêt à accompagner le Président Macky Sall, qui est mon candidat en 2019. Je mettrai tout ce que j’ai dans ce parti».