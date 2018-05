Mouvement «100%» : le fils de Sidy Lamine Niasse plonge dans l'arène politique

Le fils du PDG (Président-Directeur général) de la radio-télévision Walf Fadjri s'est invité dans la course au Palais de la République. En effet, Cheikh Niasse, avocat de profession en Bretagne (France), vient de mettre en place un mouvement dénommé «100%», pour dit-il, mettre en place une "démocratie originelle".



«Le mouvement 100% se veut être un système holiste, avec un diptyque relatif à l’individu et au système. Du point de vue individuel, il s’agit de développer le concept Citoyenneté 20/20», a-t-il déclaré.



Poursuivant, il ajoute : «le clientélisme, les pratiques claniques et la volonté de satisfaire les intérêts particuliers au détriment de la grande majorité, et de l’avenir de notre pays, nous mènent à une situation critique». Il a conclu en annonçant le lancement prochain de son mouvement à Dakar.