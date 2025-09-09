Mouvement d'humeur : les concessionnaires du nettoiement suspendent la collecte des ordures

Dakar risque de faire face à l'insalubrité cette semaine. Pour cause, depuis hier, lundi, la majorité des concessionnaires du nettoiement ont décidé de suspendre la collecte des ordures. Ce mouvement de grève fait suite au non-paiement de près de 15 milliards de francs CFA d'arriérés par l'État du Sénégal.
Après de nombreuses promesses non tenues, les entreprises de collecte d'ordures ont décidé de cesser toutes leurs opérations. Cette décision, prise par 90 % des concessionnaires, est le résultat direct de leurs difficultés à faire face à leurs dépenses les plus courantes, notamment le paiement des salaires de leurs employés et l'achat de carburant. « Nous n'en pouvons plus », ont déclaré les concessionnaires dans les colonnes du journal L'Observateur.
