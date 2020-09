Mozambique: «La voie militaire ne va pas nous apporter une solution»

Le groupe français Total a annoncé un accord avec le gouvernement pour la protection de son site gazier dans le nord du pays, dans la province du Cabo Delgado. Une province à majorité musulmane et défavorisée qui subit une rébellion d'inspiration islamiste depuis près de trois ans. Elle a fait au moins 1 500 morts et 250 000 déplacés internes selon l'ONU et l'ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project). Salvador Forquilha, chercheur basé à Maputo, est l'invité de RFI.