Mpox : deux nouveaux cas confirmés au Sénégal, 42 contacts suivis

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a annoncé, dans un communiqué parvenu à PressAfrik ce 25 septembre 2025, « l’existence de deux nouveaux cas positifs de Mpox confirmés le 24 septembre 2025 par le laboratoire Institut Pasteur de Dakar (IPD) ». Ces cas concernent « des personnes contacts du cas qui a été diagnostiqué le 22 septembre ».



Au total, « depuis la confirmation du premier cas positif le 22 août 2025, le Sénégal a enregistré quatre cas positifs de Mpox, dont un cas guéri correspondant au premier cas importé ». À ce jour, « 42 personnes, qui sont les contacts des trois malades hospitalisés, sont suivies par nos équipes », indique le document



Le ministère a assuré que « l’état clinique des patients hospitalisés au Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann est stable ». Concernant l’origine des variants, « les séquençages effectués par le laboratoire Institut Pasteur de Dakar pour déterminer le variant du virus révèlent qu’il s’agit du Clade 1b pour le premier cas et du Clade 2b pour le deuxième cas positif ». Toutefois, le ministère a tenu à « rassurer la population que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie ».



Le ministère invite la population « à faire preuve de sérénité et à suivre strictement les recommandations sanitaires afin de renforcer les mesures préventives », parmi lesquelles « se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ; Bien cuire la viande ; Éviter tout contact rapproché y compris une relation sexuelle avec toute personne présentant des signes de Mpox ; Se rendre à la structure sanitaire la plus proche dès l’apparition des premiers signes ».

