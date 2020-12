Mutation virus Coronavirus: les pays de l’UE commencent à fermer leurs frontières aériennes à l’Angleterre

La Belgique suspend les vols en provenance du Royaume-Uni pour "au moins 24h". Les liaisons #Eurostar sont aussi temporairement suspendues suite à la mutation du coronavirus 70 % plus contagieuse détectée en Angleterre, selon le Premier ministre.



Aussi, selon le porte-parole du Gouvernement allemand, l’Allemagne "envisage" de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud suite à la mutation du coronavirus.



La nouvelle mutation de la COVID19 était "hors de contrôle" en Angleterre. "Nous devions reprendre le contrôle, et la seule manière de le faire, est de restreindre les contacts sociaux" a déclaré le ministre britannique de la Santé.