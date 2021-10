Mutinerie à la prison de Mbacké: huit détenus condamnés à un an de prison ferme

Le tribunal de Grande instance de Diourbel (centre) siégeant en Flagrant délit a condamné, jeudi, à un an d’emprisonnement ferme huit prévenus à l’origine de la mutinerie à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbacké. Les prévenus Pathé Thiam, Khadim Lô, Mame Cheikh Wade, René Nangué, Cheikh Fall Diatta, Abdourahmane Diop, Amadou Djiba, Pape Ndiaye étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, outrage à agent, violence et voie de fait, rébellion et injures publiques, informe l'Aps.



A noter que le juge Mouhamed Diop n’a pas suivi le procureur de la République, qui a requis une peine de deux ans de prison dont six mois ferme pour les huit prévenus. Il a relaxé les accusés, au bénéfice du doute, concernant le délit de tentative d’évasion retenu contre eux.



Les prévenus, qui sont venus de la prison de Thiès (ouest), dénonçaient les conditions de leur détention à la Mac de Mbacké. Après moult échanges avec l’administration pénitentiaire, ils ont entamé une grève de la faim avant de s’opposer physiquement aux gardes.



Le 7 octobre, ils ont refusé de regagner leurs cellules. Dans le désordre, les autres détenus ont commencé à casser les grilles

de la prison. La situation a dégénéré, occasionnant des blessés des deux côtés, a rapporté Mamadou Léopold Ciss, chef de cour à la MAC de Mbacké.