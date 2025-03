N1 Masculin : La Jeanne d'Arc poursuit sa belle série, GBA enchaîne, DUC concède un deuxième revers de rang

La 11e journée du National 1 Masculin a été marquée par une fortune diverse ce samedi. La JA poursuit sa série victorieuse, GBA enchaîne un deuxième succès et le DUC qui concéde sa deuxième défaite de suite en l'espace d'une semaine.



La Jeanne d'Arc de Dakar continue d'enchaîner les bonnes performances avec un dixième succès de suite après onze journées. La vieille dame a encore dominé avec la manière Louga Basket Club (53-60) en déplacement. Une victoire qui permet à la JA de conforter sa place de leader du groupe A.



Guediawaye Basket Academy a décroché une nouvelle victoire, une semaine après son dernier succès contre le DUC le weekend dernier (J10). Les Académiciens ont remis ça ce samedi face à l'ASFA (61-71). GBA est à une seule victoire pour valider son ticket pour le Final 8.



En revanche, rien ne va plus pour les étudiants de DUC qui concédent un deuxième revers de suite après celui de la précédente journée contre GBA. Avec cette nouvelle contre-performance les poulains de Parfait Adjivon se compliquent la tâche en vue d'une qualification au Final 8. Le DUC s'est incliné à Saint-Louis contre l'UGB (91-81). Finaliste de la dernière édition, le club estudiantin n'est pas encore assuré de disputer le Final 8, occupant la 4e place du groupe B, avec un bilan de six victoires et cinq défaites.