N1 Masculin : Ville de Dakar - Douanes et JA - GBA, des demi-finales sous haute tension

Chez les hommes aussi, l'ASC Ville de Dakar a brillé dans le groupe C. Portés par un collectif solide orchestré par le coach Libasse Faye, les Municipaux ont réalisé un parcours parfait avec six victoires en autant de rencontres. Ils affronteront en demi-finale l'AS Douanes, deuxième du groupe D, qui tentera de rebondir après sa défaite (67-59) face à la Jeanne d'Arc lors de la dernière journée du Final 8.



La JA, justement s'est imposée dans ce groupe D grâce à ce succès précieux face aux Gabelous. En demi-finale, elle sera opposée à Guédiawaye Basket Academy (GBA), dauphin du groupe C. Les Académiciens ont devancé l'Université Gaston Berger (UGB) au goal-average particulier (+14), après avoir remporté le match aller (77-52) mais perdu le retour (83-77).



Ces demi-finales masculines s'annoncent palpitantes avec des affiches explosives. Ville de Dakar et la JA voudront confirmer leur statut, tandis que Douanes et GBA joueront leur va-tout pour créer la surprise. Le dernier carré promet du suspense et un niveau de jeu relevé.