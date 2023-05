NBA : Lakers élimine Golden State Warriors et se qualifie en finale de conférence Ouest

Portés par les 30 points de LeBron James, les Los Angeles Lakers ont éliminé Stephen Curry et les Golden State Warriors, tenants du titre, à l'issue du match 6 de la série (122-101) et affronteront les Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest.



Le champion est tombé. Malgré 32 points de Stephen Curry, les Golden State Warriors, tenants du titre, se sont inclinés dans la nuit de vendredi à samedi lors du match 6 de leur série de play-offs face aux Los Angeles Lakers (122-101). Un revers historique pour les Warriors puisque sous les ordres de Steve Kerr, en poste depuis la saison 2014-2015, Golden State n'avait jamais connu d'élimination en play-offs sur la route de la finale, rapporte l’Equipe.



Une régularité hors normes mise à mal par un homme, LeBron James (30 pts à 10/14, 9 passes, 9 rebonds), leader d'une meute intenable depuis le début des play-offs. Dans son sillage, Anthony Davis (17 pts, 20 rebonds), D'Angelo Russell (19 pts) et la révélation Austin Reaves (23 pts) ont fait en sorte de régler l'histoire sans en passer par un irrespirable match 7.