NBA : LeBron James sauve les Lakers à la sirène

Une claquette de LeBron James à la sirène a sauvé les Los Angeles Lakers, qui ont ainsi stoppé leur série de défaites, contre les Indiana Pacers mercredi en NBA.



Une fin de match étouffante à Indianapolis a trouvé sa conclusion lorsqu'un floater de Luka Doncic a rebondi sur l'arceau et été subtilement poussé par LeBron James dans le panier, la main touchant le ballon à un dixième de seconde de la sirène, pour un "buzzer beater" salvateur.



Les Pacers avaient pourtant remonté 13 points de retard dans le dernier quart-temps, en vain.



LeBron James, âgé de 40 ans et dans sa 22e saison NBA, a une nouvelle fois enfilé son costume de sauveur, lui qui a retrouvé les Lakers en fin de semaine passée, après deux semaines d'absence en raison d'une blessure.



Le "King" a terminé la partie avec 13 points, 13 rebonds et 7 passes, au relais de Luka Doncic (34 points, 7 rebonds).

"Voilà une nouvelle fois un très bon exemple d'une soirée où tout n'avait pas bien commencé pour lui, mais où il a su rebondir offensivement", a salué son entraîneur et ami J.J. Redick.



"Mais il a été tellement important en défense pour nous! Il a décollé dans le 4e quart-temps et a été récompensé par les dieux du basket parce qu'il n'a rien lâché."



James s'est dit peu concerné par sa piètre performance offensive, en premier lieu.



"Peu importe ce que je dois faire pour aider mes coéquipiers à gagner. Je peux toujours trouver d'autres moyens d'avoir de l'impact sur le match, même quand je marque peu", a-t-il dit.



"C'est la beauté du basket, j'ai construit cela pendant toute ma vie, impliquer mes partenaires, aller au rebond, défendre, et inscrire des points par ci par là."



Leur succès permet aux Lakers de rester quatrièmes à l'Ouest (44-28) en mettant fin à une série de trois défaites.



Le triple MVP serbe Nikola Jokic a lui réussi un retour fracassant avec un nouveau triple-double (39 points, 10 rebonds et 10 passes) pour un succès de Denver 127-117 contre Milwaukee.



A New York, les Los Angeles Clippers ont réussi à dompter les Knicks 126-113 avec 29 points de James Harden et 27 de Kawhi Leonard.



Le champion Boston a largement battu les Phoenix Suns 132 à 102, malgré l'absence de Jayson Tatum.



Dans un duel d'intérieurs français, Alexandre Sarr s'est de nouveau mis en évidence avec 24 points et 7 rebonds, face aux 21 points et 8 rebonds de Guerschon Yabusele.



Les Washington Wizards de Sarr se sont imposés 119 à 114 à Philadelphie.







Avec AFP