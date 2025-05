NF1 France (Basket) : Khadidiatou Diouf et Reims sacrées championnes de France 2025

Mission accomplie pour Champagne Basket Féminin ! Déjà promues en Ligue Féminine 2, les Rémoises ont couronné leur saison en beauté en décrochant le titre de championnes de France de Nationale 1 ce weekend à Cognac. Une victoire marquante face à Monaco, conclue sur le score de 80 à 73.



Emmenées par une Khadidiatou Diouf toujours aussi solide dans la raquette et une Carla Mbaye étincelante (23 points), les "Pétillantes" ont su faire la différence après une première période disputée (39-38). C'est surtout dans le dernier quart temps que Reims a accéléré, imposant son rythme et son intensité pour éteindre les espoirs de la formation monégasque.



Ce sacre vient récompenser une saison maîtrisée de bout en bout. Avec ce titre, Champagne Basket Féminin boucle de la meilleure des manières son parcours en NF1 et aborde avec ambition son retour dans l'antichambre de l'élite, la Boulangère Wonderligue.