NOO LANK dénonce "énergiquement" l'arrestation "abusive" de Ardo Gningue à Tivaouane

Le Collectif Noo Lànk a dénoncé, énergiquement, dans un communiqué, l'arrestation abusive de Ardo Gningue coordonnateur de l'organisation "Sénégal va mal" (SVM), membre du Collectif, le 14 février à Tivaouane et son acheminement à la DIC où il est gardé à vue aux dernières nouvelles.



"En violation flagrante des droits et libertés consacrées par la constitution et les lois de notre pays, le régime liberticide, répressif et inique du président Macky Sall vient de prouver encore une fois son mépris pour les droits élémentaires des citoyens. Cet abus manifeste du régime de Macky Sall n’est qu’une forfaiture de plus dans la longue liste de ses dénis de droit qui ont fini de le présenter comme un tyrannosaure précoce de la constitution et de nos lois", déplorent les responsables.



Selon eux, de tels abus ne feront que renforcer la détermination du collectif à lutter encore plus fort pour le respect des libertés individuelles et la défense des intérêts populaires de plus en plus menacés par cette violence d’Etat qui exaspère les sénégalais, marque un recul démocratique et trahit leur confiance.



"Nous avons récemment déclaré : "Nous degageons toutes nos responsabilités sur tout ce qui arrivera dans les prochains jours. Nous ne pouvons plus retenir les gens décidés de riposter à la hauteur de l'injustice que les citoyens subissent, par la hausse injustifiée des prix de l'électricité, et par l'incarcération arbitraire et absurde du camarade Guy Marius Sagna", rappellent-ils



"Ces agressions contre les libertés et les droits fondamentaux, loin de la refroidir, décuplent la détermination des sénégalaises et des sénégalais à poursuivre le combat pour l'annulation de la hausse du prix de l'électricité, la libération de Guy Marius Sagna et Ardo Gningue", conclut la note.