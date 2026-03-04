Nafila du jour: 06 rakkas pour « changer ses méfaits en bienfaits »

15ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Issadja a nasroulahi » et 35 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui aurait fait cela verra DIEU exaucer ses prières, favoriser ses jeûnes, ses aumônes et changer ses méfaits en bienfaits etc…
Celui qui aurait fait cela verra DIEU exaucer ses prières, favoriser ses jeûnes, ses aumônes et changer ses méfaits en bienfaits etc…
Autres articles
-
UCAD : le COUD assouplit les conditions d'accès aux campus et aux restaurants
-
Indemnisation des impactés du PROMOREN : une enveloppe de 290 millions FCFA mobilisée par l’Etat
-
Aide à la presse : Babacar Ba du forum du justiciable exige la publication de la liste des bénéficiaires
-
Médiatisation de l’affaire Pape Cheikh et Cie: certains patients du VIH/Sida fuient les hôpitaux
-
Aéroport Blaise Diagne : deux individus interpellés avec près de 29kg de haschich