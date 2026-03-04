Réseau social
PRESSAFRIK.COM
Nafila du jour: 06 rakkas pour « changer ses méfaits en bienfaits »
15ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Issadja a nasroulahi » et 35 fois « Khoul hou allahou ahad ». 

Celui qui aurait fait cela verra DIEU exaucer ses prières, favoriser ses jeûnes, ses aumônes et changer ses méfaits en bienfaits etc…
