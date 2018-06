Nagatomoyuto, défenseur japonais « Les contre-attaques sénégalaises sont mortelles »

Le Sénégal fera face au Japon ce dimanche pour le compte de la deuxième sortie des deux équipes dans la Coupe du monde Russie 2018. Les deux équipes comptent également chacune 3 points et une victoire lors de cette face à face ouvrirait l’équipe vainqueur les portes des huitièmes de finale.

Le défenseur de l’équipe japonaise Nagatomoyuto prévient ses coéquipiers sur les qualités de l’équipe sénégalaise. Selon lui, le Sénégal dispose d’une défense hermétique et des attaquants trop rapides.

« Il est difficile de trouver un trou dans leur file d’attente et ils mettent fortement l’accent sur leur défense. Inutile de dire que leurs contre-attaques sont mortelles », a-t-il prévenu.



Le Samouraï reconnait la supériorité de l’équipe sénégalaise. Car dit-il, « la qualité individuelle que présente l’équipe sénégalaise est à un niveau différent. Ils sont une équipe africaine avec une discipline exceptionnelle et l’équipe est très bien organisée. Nous sommes l’équipe la plus faible de notre groupe en terme de qualité. Nous devons rester réalistes et prendre nos décisions rationnellement, sinon nous serons peut-être durement touchés dans les deux prochains matchs ».



Toutefois, le joueur japonais croit en leur victoire face au Sénégal. Mais pour cela, indique-t-il « nous devons avoir plus de cohésion que ce que nous avons montré dans le match contre la Colombie ».