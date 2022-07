Naggelsman sur le voyage de Sadio Mané au Maroc: "les 18 000 miles de voyage sont un problème"

Sadio Mané va faire un trajet de 28 969 kilomètres entre jeudi et vendredi pour aller assister à la cérémonie des CAF Awards qui va se dérouler demain au Maroc. L'attaquant sénégalais est pressenti pour remporter le Ballon d'Or africain 2022. En préparation au USA, le Bayern Munich et son entraîneur ont montré leur inquiétude sur le trajet éprouvant que va faire leur nouvelle recrue. "Le seul jour qu'il va s'absenter ce n'est le problème, mais les 18 000 miles de voyage le sont. C'est beaucoup de tension, mais il veut vraiment y aller pour, espérons-le, gagner le prix", a déclaré Julian Naggelsman mardi en conférence de presse. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nagelsmann on Sadio Mané traveling to the CAF Awards in Morocco Thursday: "The one day he's gone isn't bad, but the 18,000 miles of travel are. It's a lot of strain, but he really wants to go there to hopefully win the award" [<a href="https://twitter.com/Koch_AZ?ref_src=twsrc%5Etfw">@Koch_AZ</a>] <a href="https://t.co/J0WjljD45I">pic.twitter.com/J0WjljD45I</a></p>— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) <a href="https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1549510581849554944?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>