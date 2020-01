Naples: Après une absence de plus d'un mois, Koulibaly retrouve le chemin de l'entrainement

Blessé depuis le 14 décembre 2019, lors de la défaite à domicile face à Parme (1-2), le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly est de retour à l’entrainement. Et c’est le joueur lui-même qui a annoncé, sa rentrée, jeudi 30 janvier 2020, sur compte Twitter et Facebook.Absent du groupe depuis plus d’un mois, le capitaine des « Lions », semble être bien remis de sa blessure. Une nouvelle, que, le remplaçant de Ancelletti, Gennaro Gattuso va accueillir avec joie.