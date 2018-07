Naples ne veut plus de Sabaly

Selon divers médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport et Radio Kiss Kiss Napoli, le transfert de Youssouf Sabaly à Naples a capoté. Alors que les Girondins et Naples s'étaient mis d'accord pour un transfert à hauteur de 15M€, le deal n'a pas eu lieu, car le latéral droit sénégalais est toujours blessé au genou droit depuis sa blessure à la Coupe du monde contre la Colombie. Une IRM demandée par par Naples, repoussée dans un premier temps, n'a pas été concluante.



Le président de Naples Aurelio De Laurentiis a confirmé que Sabaly (25 ans) ne signera pas à Naples cet été, et le club italien se positionne sur Santiago Arias (PSV Eindhoven).



Bordeaux dément

Du côté de Bordeaux, on dément un échec à la visite médicale, et l'on évoque une manoeuvre pour faire baisser le prix. Le joueur a passé une IRM avant de partir pour Naples qui n'a révélé aucun problème, et Bordeaux assure que le médecin de Naples est... en vacances, ce qui rajoute du flou à la situation.



D'après les examens passés par Sabaly à Bordeaux le latéral serait en capacité de reprendre entre le 16 et le 30 août.



L'Equipe