Nathaniel Olympio: "l'affaire Bolloré est très grave pour le Togo"

Au Togo, Nathaniel Olympio, le président du Parti des togolais, dénonce l'affaire Bolloré du nom de ce milliardaire français mis en examen pour corruption d'agent étrangers en France.



Il lui est reproché d'avoir utilisé son agence de communication Havas pour aider les présidents togolais et guinéens lors des présidentielles de 2010 dans leur pays.



Et ce, en échange de marchés pour la gestion des ports de Lomé et Conakry.