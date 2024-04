National 1 : grosse désillusion de l’Etoile Lusitana, la Jeanne d’Arc se rapproche du podium

C’est un véritable scénario catastrophe pour les leaders Cambérène et Étoile Lusitana qui pouvaient entrevoir la montée, mais qui ont chuté lourdement contre respectivement Cayor Foot (3-0) et Jeanne d’Arc (0-4).



Dans la poule A, Cambérène (34 pts), qui a subi sa plus lourde défaite de la saison, est désormais talonné à une longueur par l’AS Kaffrine (2ème, 33 pts), qui s’est imposé chez Olympique Ziguinchor (0-1). L’AS Kolda (3ème, 29 pts), victorieuse vendredi de Mbour PC (0-1), conserve sa place de la montée.



La Jeanne d’Arc de Dakar a créé la seconde grande sensation de la journée, en écrasant le leader Étoile Lusitana, qui subit aussi sa plus lourde défaite de la saison (0-4), sa troisième de la saison.



Étoile Lusitana reste leader (35 pts), mais n’a plus que 8 longueurs d’avance sur le 4ème (27 pts), son bourreau du jour, la Jeanne d’Arc, qui n’est plus qu’à deux points de la troisième et dernière place de la montée. L’autre bon coup vient des Étudiants de l’USCT de Saint-Louis, qui prennent la deuxième place (31 pts), après avoir sèchement battu l’AS Bambey (2-0), qui recule à la 3ème place (29 pts).





Avec Stades