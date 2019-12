Naufrage d’une pirogue en Mauritanie : au moins huit (8) filles sénégalaises parmi les passagers

Au moins huit (8) filles sénégalaises figurent parmi les 195 passagers victimes de naufrage aux larges des côtes mauritaniennes dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est le décompte fait à la lecture de l’article, image à l’appui, publié par nos confrères de Libération.



Soixante-trois (63) corps ont été retrouvés et 85 passagers secourus. On dénombre 15 Sénégalais parmi les morts. Six (6) autres ont été secourus dans ce drame qui a fait également des victimes de diverses nationalités. Ces survivants formellement identifiés sont attendus, ce samedi, à Dakar.



Dans un tweet vendredi, le président Macky Sall a appelé à mettre fin au trafic indigne de l’émigration clandestine, exprimant sa consternation face à ce drame.