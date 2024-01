Ndiaga Sylla conteste la décision de la Cour Suprême : annonce un pourvoi en Cassation

Sa réaction n’a pas tardé. Ndiaga Sylla a réagi à travers un communiqué sur la décision de la Cour suprême. Cette dernière a déclaré irrecevable sa requête introduite pour défaut de qualité à agir. En réponse à cette décision controversée, M. Sylla a annoncé : « Nous allons introduire un pourvoi en cassation ». Ce qui laisse présager une bataille juridique pour contester cette résolution.



Selon l’expert électoral, « la décision de la Cour suprême n'est pas fondée en droit. Si les citoyens et les partis politiques n'ont plus le droit d'attaquer un décret qui fait grief, l'on n'est plus dans une république ».



Il a ajouté que l'application sélective de la loi semble régner dans le pays. « Dans ce pays, quand l'illégalité n'arrange pas, les gens crient, dénoncent. Quand l'illégalité arrange, ce n'est pas grave, la fin justifie les moyens », a-t-il dénoncé.