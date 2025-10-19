Nécrologie : Décès d'Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels du Sénégal

Abdou Aziz Mbaye, Président des communicateurs traditionnels du Sénégal n’est plus. Il s'est éteint ce dimanche soir à Dakar, à l'hôpital Fann, des suites d'une courte maladie.
La disparition d'Abdou Aziz Mbaye représente une perte immense pour le paysage culturel et médiatique sénégalais. En tant que président des communicateurs traditionnels, il a incarné avec passion et éloquence la richesse des patrimoines oral et culturel du Sénégal. Il était une voix respectée, un pont entre la tradition et la modernité, et son héritage restera gravé dans la mémoire collective.
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde de la Culture.
