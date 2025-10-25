Nécrologie : Décès de Jean Louis Abdourahim Ndiaye, professeur de parasitologie à l'Université Iba Der Thiam

Le Recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, le Directeur de l'UFR des Sciences de la Santé, les enseignants, le personnel administratif, technique et de service, les étudiants et toute la communauté universitaire de l'UIDT, annoncent avec une profonde tristesse le décès du Professeur Jean Louis Abdourahim Ndiaye, Professeur Titulaire en Parasitologie à l’UFR Santé de l’UIDT.



Selon un communiqué du Directeur de l'UFR des Sciences de la Santé, le décès est survenu ce 25 octobre 2025 à Dakar. La levée du corps est prévue ce jour à la mosquée en face du Bureau des Passeports à Dieuppeul, suivi de l'enterrement au cimetière de Yoff.



Les condoléances seront reçues à la maison mortuaire à Liberté I. La communauté universitaire présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.



