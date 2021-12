Nécrologie - Décès du coach Lamine Dieng

Triste nouvelle pour le football sénégalais. Le coach Lamine Dieng est décédé ce mardi 07 décembre.



Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, en 1992 ( après la CAN) et en 1996, ce puriste, adepte du beau jeu de la conservation du ballon a dirigé plusieurs clubs du pays dont l’AS Douanes, l’US Gorée, l’US Ouakam, Jaraaf et NGB.



La rédaction de PressAfrik présente ses plus sincères condoléances à sa famille et au monde sportif sénégalais.