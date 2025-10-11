Réseau social
Nécrologie : décès du guide religieux Tahirou Ka



La communauté musulmane est en deuil après le rappel à Dieu de Thierno Tahirou Ka, survenu ce samedi matin à Siweul, dans le département de Malem Hodar (région de Kaffrine, centre).
 
Reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa foi exemplaire, Thierno Tahirou Ka était un guide spirituel respecté, dont l’enseignement et les valeurs ont marqué plusieurs générations de fidèles.
 
L’inhumation est prévue, dans l’après-midi à Siweul.
Moussa Ndongo

Samedi 11 Octobre 2025 - 14:17


