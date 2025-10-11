Nécrologie : décès du guide religieux Tahirou Ka

La communauté musulmane est en deuil après le rappel à Dieu de Thierno Tahirou Ka, survenu ce samedi matin à Siweul, dans le département de Malem Hodar (région de Kaffrine, centre).



Reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa foi exemplaire, Thierno Tahirou Ka était un guide spirituel respecté, dont l’enseignement et les valeurs ont marqué plusieurs générations de fidèles.



L’inhumation est prévue, dans l’après-midi à Siweul.