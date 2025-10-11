Nécrologie : décès du guide religieux Tahirou Ka

La communauté musulmane est en deuil après le rappel à Dieu de Thierno Tahirou Ka, survenu ce samedi matin à Siweul, dans le département de Malem Hodar (région de Kaffrine, centre).
Reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa foi exemplaire, Thierno Tahirou Ka était un guide spirituel respecté, dont l’enseignement et les valeurs ont marqué plusieurs générations de fidèles.
L’inhumation est prévue, dans l’après-midi à Siweul.
Reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa foi exemplaire, Thierno Tahirou Ka était un guide spirituel respecté, dont l’enseignement et les valeurs ont marqué plusieurs générations de fidèles.
L’inhumation est prévue, dans l’après-midi à Siweul.
Autres articles
-
Campement de Nguekhokh : 20 blocks de chanvre indien saisis
-
Guédiawaye : Babacar Mbaye Ngaraf victime d’un “faux accrochage”, 2 millions de FCFA et ses papiers volés
-
Notation de Moody’s : le Sénégal dénonce une décision « subjective et biaisée »
-
URBAN SKILLS : 600 jeunes sénégalais formés aux métiers d'avenir de la mobilité durable grâce à un partenariat stratégique
-
Cheikh Tidiane Dièye annonce une digue à Yafera et des projets hydrauliques à Touba et Tivaouane pour 2026