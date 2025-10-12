Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nécrologie : décès du maire de la commune de Diembéring, Léopold Abba Diatta



Nécrologie : décès du maire de la commune de Diembéring, Léopold Abba Diatta
Le maire de la commune de Diembering, située dans le département d’Oussouye (sud) n'est plus. Léopold Abba Diatta est décédé dans la soirée de ce samedi 11 octobre, à la suite d’un malaise survenu à son domicile. Le corps a été acheminé à Ziguinchor pour des besoins de l’autopsie, selon le Groupe Médias du Sud (GMS) 

PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la population de Diembering.
Autres articles


Dimanche 12 Octobre 2025 - 14:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter