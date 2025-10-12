Nécrologie : décès du maire de la commune de Diembéring, Léopold Abba Diatta

Le maire de la commune de Diembering, située dans le département d’Oussouye (sud) n'est plus. Léopold Abba Diatta est décédé dans la soirée de ce samedi 11 octobre, à la suite d’un malaise survenu à son domicile. Le corps a été acheminé à Ziguinchor pour des besoins de l’autopsie, selon le Groupe Médias du Sud (GMS)
PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la population de Diembering.
