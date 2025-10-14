Nécrologie : l’icône de la musique sénégalaise, Dial Mbaye n’est plus

Le monde de la culture est en deuil. La chanteuse Dial Mbaye, figure de la musique sénégalaise, est décédée ce mardi 14 octobre 2025.



Artiste accomplie, Dial Mbaye a marqué des générations par sa voix puissante. Depuis l’annonce de son décès Les hommages se multiplient déjà sur les réseaux sociaux.