Nécrologie : l’icône de la musique sénégalaise, Dial Mbaye n’est plus

Le monde de la culture est en deuil. La chanteuse Dial Mbaye, figure de la musique sénégalaise, est décédée ce mardi 14 octobre 2025.
Artiste accomplie, Dial Mbaye a marqué des générations par sa voix puissante. Depuis l’annonce de son décès Les hommages se multiplient déjà sur les réseaux sociaux.
Artiste accomplie, Dial Mbaye a marqué des générations par sa voix puissante. Depuis l’annonce de son décès Les hommages se multiplient déjà sur les réseaux sociaux.
Autres articles
-
Ndorna : les femmes plaident pour un meilleur accès dans les instances de décision
-
Hivernage Zéro Paludisme : lancement des opérations de délarvage et de saupoudrage à Pikine ce 14 octobre
-
Sécurité électrique : PROQUELEC atteint 600.000 branchements contrôlés en 30 ans d’activité
-
Visite à la Caserne Samba Diéry Diallo : Me Bamba Cissé salue le professionnalisme de la Gendarmerie nationale
-
Trafic de drogue : 25 kg de haschisch saisis à Pikine Technopole, trois individus arrêtés