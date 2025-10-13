Nécrologie : la Tiktokeuse Ndickou est décédée

Le monde du show biz est en deuil. La Tiktokeuse, Ndickou plus connue sous le pseudo "MBaxalou MBarr Yi" est décédée, des suites d'une maladie. L'annonce a été faite par Guy Gui, dans son compte people 221TV.
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.
