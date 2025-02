New Deal Technologique : le Sénégal mise sur la formation de 100 000 diplômés pour booster son leadership numérique

Le Directeur général de Sénégal Numérique SA, Isidore Diouf a annoncé lundi, la formation de « 100 000 diplômés numériques issus des écoles et universités, lors du lancement de la stratégie numérique du Sénégal à Dakar.



Selon M. Diouf, le New Deal vise la création de 500 startups labélisés ainsi que la formation de « 100 000 diplômés numériques issus des écoles et universités, pour soutenir une économie digitale.



« Cette initiative devrait permettre la création de 350 000 emplois, contribuant ainsi à réduire le chômage et renforcer la compétitivité du pays », a-t-il ajouté.



L’objectif de ce programme est de dématérialiser l’ensemble des procédures administratives pour les rendre accessibles en ligne, simplifier les démarches, réduire les délais et les coûts et améliorer la transparence et la qualité du service public.



Présidant le lancement de cette stratégie, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé sa volonté de réformer en profondeur le service public grâce à la digitalisation et au développement de l'économie numérique. Il a insisté sur l’importance de cette transition pour faire du Sénégal un leader africain dans le domaine du numérique.