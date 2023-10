Newcastle va jouer un sale tour à Arsenal, José Mourinho a tranché pour son avenir à Rome

Newcastle flaire le bon coup

D’après les informations du Daily Mirror, Newcastle veut arracher un crack anglais aux mains d’Arsenal. Formé chez les Gunners, Emile Smith Rowe n’arrive pas à satisfaire les exigences de Mikel Arteta et ne sera pas retenu en cas de grosse offre cet hiver. Ça tombe bien, les Magpies sont intéressés. Les pensionnaires de St James Park pensent pouvoir bien négocier son prix puisqu’il n’est pas du tout dans les plans d’Arsenal pour le futur.

Mourinho définitivement sur le départ

Du côté de journal Il Romanista, on parle du futur de José Mourinho. Comme l’écrit le journal, c’est déjà acté que son aventure à Rome ne durera pas. Le journal reprend des informations du Corriere Dello Sport et assure qu’il a en effet décidé de rejoindre l’Arabie saoudite en 2024. La semaine passée, le coach portugais avait assuré qu’il irait jusqu’au bout de son contrat en 2024 et qu’un jour, il entraînerait en Saudi Pro League. Maintenant, la presse italienne rapporte que le Special One est déjà approché par des dirigeants saoudiens. S’exprimant au Festival dello Sport, le patron du football dans le Pays du Golfe, Carlo Nohra, a confirmé vouloir José Mourinho dans son championnat, voici ses mots : «personnellement, je l’attends, mais je ne sais pas si je peux parler au nom de Arabie Saoudite. Nous devons continuer à évoluer. On cherche évidemment un autre effet Ronaldo, mais il est irremplaçable. J’espère que Mourinho aura un impact tout aussi important, mais aussi ceux qui viendront après lui et après lui. Maintenant, je ne peux pas dire que Mourinho sera la prochaine grande personnalité du football à débarquer.»

Tonali futur absent de l’Euro

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour sur Sandro Tonali et analyse ce qu’il risque à cause de ses paris illégaux. Le joueur de Newcastle est prêt à subir les lourdes conséquences de l’enquête même s’il est prêt à collaborer, tout comme Fagioli. La sanction prévue est d’au moins trois ans de disqualification, qui peut même aller jusqu’à cinq s’il s’avère qu’un joueur a parié sur un match de sa propre équipe. Tonali est suspecté d’avoir parié sur l’AC Milan quand il portait la tunique rouge et noir. Les journalistes du Corriere Dello Sport sont très inquiets pour la Squadra Azzura. Tonali, Zaniolo et Fagioli pourraient manquer l’Euro s’ils sont jugés coupables. Du coup Spalletti commence déjà à s’appuyer sur d’autres hommes forts comme Frattesi et El Shaarawy comme titulaires possibles. Ils devraient être titulaires contre l’Angleterre demain soir.

