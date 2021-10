Neymar fait une inquiétante déclaration sur son avenir

Dans un teasing pour le documentaire "Neymar Jr And The Line Of Kings" diffusé par DAZN et rapporté par RMC Sport, l’attaquant du PSG et de la Seleçao fait d’étonnantes confidences sur son avenir.



Le numéro 10 parisien laisse entendre que le Mondial 2022 au Qatar sera peut-être le dernier de sa carrière. "Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde, déclare celui qui aura alors 30 ans. Je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football."