Neymar sera jugé en octobre pour des irrégularités sur son transfert de Santos à Barcelone

Juste avant la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), Neymar va devoir se présenter devant la justice. Le Brésilien sera jugé du 17 au 31 octobre à Barcelone pour des irrégularités présumées sur son transfert de Santos au Barça en 2013. Ses parents ainsi que les deux anciens présidents du club catalan Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell seront également sur le banc des accusés, selon El Pais.



Un transfert aux contours flous



L'affaire fait suite à une plainte de la société brésilienne DIS en 2015 qui détenait 40 % des droits du joueur au moment du transfert et qui s'estime lésée. À l'époque, le montant de l'opération avait été évalué à un peu plus de 50 millions d'euros, mais depuis il a été prouvé que Rosell avait menti sur le montant de l'opération qui était en réalité bien plus élevé. El Mundo annonçait même une somme de 134 millions d'euros.



Au moment où Neymar a rejoint l'Europe, DIS estime avoir été victime d'une supercherie échafaudée par le joueur, son entourage et le FC Barcelone. Le parquet requiert deux ans de prison à l'encontre de la star du PSG et cinq pour Rosell.