Ngaparou: un policier radié et sa copine volent 17 millions de F Cfa à un Belge

Deux amants, un policier radié, M. M. Niasse et sa copine A. Sèye, ont été arrêtés et déférés au parquet par la Section de recherches (Sr). Ils sont accusés d’avoir dépouillé un Belge de plus de 17 millions de F Cfa.



Poursuivis pour vol commis la nuit avec effraction, les deux amants ont été placés sous mandat de dépôt. En effet, A. Sèye qui était aussi la copine du Belge qui réside à Ngaparou, a profité de ses moments intimes passés avec ce dernier pour monter son coup. À l’aide d’une canette, elle a assommé le Belge avant de passer à l’acte avec l’aide du sieur Niasse, radié de la police pour usage de drogue. Ensemble, ils aménagent aux Maristes pour ne pas faire repérer.



Arrêtés, les deux tourtereaux escrocs vont être jugés prochainement, informe L'Observateur.