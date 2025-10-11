Nguekhokh : 20 blocs de chanvre indien saisis par l’OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès et de Kaolack, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une nouvelle opération fructueuse dans la lutte contre le trafic de drogue. Les éléments de l’OCRTIS ont procédé à la saisie de 20 blocs de chanvre indien au niveau du campement de Nguekhokh, dans la région de Thiès.



Selon les services de police, les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les propriétaires de la drogue. Cette opération s’inscrit dans la dynamique de renforcement des actions de prévention et de répression du trafic de stupéfiants dans le pays.





