Nguekhokh : un Sierra Léonais qui volait des bols et des marmites condamné à six (6) mois de prison ferme

Les femmes du village de Nguekhokh (ouest) ont finalement réussi à mettre la main sur celui qu’elles nommaient déjà « le bourreau des marmites ». Après des semaines de disparation nocturnes, Thomas Mouhamed Kabou, Sierra Léonais résidant dans la localité a été condamné à six mois de prison ferme pour vols d’ustensiles de cuisine qu’il revendait aux ferrailleurs.



Le 07 octobre dernier, alors qu’il rentrait de la prière de l’aube à la grande mosquée de Nguekhokh, Talla Dièye a aperçu dans la pénombre un homme portant plusieurs accessoires de cuisine sur la tête. Il a interpellé le suspect suite à son attitude fuyante et son regard nerveux sur la provenance des objets ménagers contenant encore des restes de nourriture pour certains.



Alertés, les limiers de la brigade de Nguekhokh ont découvert en sa possession un important lot de marmites, bols et divers ustensiles appartenant à plusieurs femmes du quartier. La nouvelle s’étant répandu dans le quartier, Alou Mbergane qui avait reconnu les marmites de son épouse contenant encore les restes de son diner d’hier décida de porter plainte tandis que les autres se sont juste contenter de récupérer leurs biens.

Placé sous mandat de dépôt depuis les faits, le voleur a été conduit hier, jeudi 13 novembre devant la barre du tribunal d’instance de Mbour, il a renié ses aveux et a affirmé avoir reçu les objets en cadeaux par un certain Ibrahima domicilié à Nguekhokh.



Malheureusement pour lui, ses nouvelles déclarations n’ont pas été considéré puisqu’il avait déjà expliqué aux policiers qu’il attendait 04 heures du matin quand les familles dormaient pour commettre son forfait.



Le tribunal l’a reconnu coupable et condamné à six mois de prison ferme après le réquisitoire du procureur qui demandait l’application stricte de la loi.