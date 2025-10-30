Niacourab : Trois (3) individus interpellés pour « association de malfaiteurs et vols nocturnes »

Le Commissariat d’arrondissement de Jaaxay, des Parcelles Assainies et de Niacourab a procédé à l’interpellation de trois (3) individus pour « association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec escalade, menaces de mort et détention d’armes blanches. »



Selon la police, ces arrestations font suite à une intervention des éléments de la Brigade de recherche relative à un cas de vol en réunion commis la nuit. Lors de leur interpellation, les agents ont découvert deux (2) couteaux en possession des mis en cause.



L’un des individus appréhendés est bien connu pour ses activités criminelles dans le secteur et faisait déjà l’objet de recherches pour plusieurs cambriolages, dont il serait le principal instigateur, indique la police.



Les trois (3) suspects ont été déférés devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.

