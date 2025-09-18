Niacourab : un individu interpellé pour « vol multiples commis de nuit par escalade et effraction »

Les limiers du Commissariat d’arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab ont interpellés, lundi 15 septembre 2025, un individu pour « vols multiples commis de nuit par escalade et effraction », informe la Police nationale d'un post du Facebook.



Tout a commencé quand un commerçant domicilié à Niacourab s’est présenté au commissariat pour déclarer un cambriolage survenu à son domicile, le 06 septembre dernier. Selon sa déclaration, un individu s'était introduit dans sa maison et avait volé trois téléphones portables. L’auteur du vol, qui a été filmé par les caméras de surveillance, avait été pris en chasse par la victime, qui est parvenue à le rattraper brièvement. Cependant, le suspect avait toutefois réussi à s’échapper, mais la victime avait pu récupérer onze (11) téléphones portables, dont les siens.



Les téléphones saisis ont été remis à la police et après vérification, ils ont été restitués à leurs propriétaires respectifs, tous résidant à Niacourab, certains même dans la même maison. Ces derniers ont signalé avoir été victimes de cambriolage dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 septembre 2025.



L’histoire prend une autre tournure dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre dernier, le même voleur s’est introduit dans un autre domicile à Niacourab, en escaladant les grilles du patio. Il y a volé quatre téléphones portables ainsi qu’une valisette contenant des photocopies de pièces d’identité et des documents administratifs. Cette fois-ci, le propriétaire du domicile qui a été réveillé par les bruits, a réussi à appréhender le suspect, qu’il a ensuite remis au délégué de quartier, puis conduit au poste de police.



La première victime a formellement reconnu le suspect comme étant l’auteur du précédent cambriolage, ce que confirment les images de la vidéo surveillance. En tout, seize (16) victimes, toutes résidant à Niacourab, ont été identifiées et entendues. Elles ont confirmé avoir été cambriolées dans les mêmes circonstances. Quinze (15) téléphones portables retrouvés en sa possession ont été restitués à leurs propriétaires.



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu une partie des faits, mais a nié être l’auteur de tous les vols. Il a déclaré avoir écouler les objets volés auprès d’un vendeur ambulant de téléphones, actif sur le marché noir à Keur Massar.



Toujours selon la police, le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit.