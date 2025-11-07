"Niakhtou National" au terrain de Sacré-Cœur : le collectif maintient son rassemblement malgré l'interdiction du Préfet

Le collectif « Niakhtou National » a annoncé, ce vendredi, le maintien de son rassemblement au lieu initialement prévu, au terrain de Sacré-Cœur 3 à Dakar. Lors d’une conférence de presse, ses représentants ont affirmé ne pas être disposés à « négocier la liberté de manifester » que leur garantit la Constitution.



Prenant la parole, Talla Sylla a appelé les autorités à assurer l’encadrement de la manifestation. « Nous sommes déterminés à tenir notre "Niakhtou National" sur l'itinéraire que nous avons choisi », a-t-il insisté.



La manifestation du collectif doit se tenir le même jour que le tera-meeting du Pastef, le parti au pouvoir, prévu sur l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor. Face à cette situation, Talla Sylla s’interroge : « Pourquoi le Préfet n'a pas demandé à l'autre camp de changer de lieu ? Ce serait plus facile pour eux, car ils disposent de tous les moyens. »



L’ancien maire de Thiès, située à 70 kilomètres de Dakar, a dénoncé ce qu’il considère comme un traitement différencié de la part de l’administration. « Les changements à la dernière minute de l'itinéraire ne sont pas une première. Chaque fois que l'opposition organise une manifestation, le préfet lui demande de changer d'itinéraire in extremis », a-t-il fustigé.



Alors que le dialogue semble rompu entre le collectif et la préfecture, la tenue de cet événement s’annonce comme un nouveau test pour l’exercice du droit de manifestation et la gestion des rassemblements publics dans la capitale.