Niane, on se régale ! Ce dimanche face à Lorient, Ibrahima Niane a servi un triplé au stade Saint-Symphorien et offert une victoire précieuse au FC Metz (3-1). Une efficacité qui le rend donc indispensable, puisqu'il est responsable de 100% des buts des Grenats depuis le début de la saison. La succession d'Habib Diallo est plus qu'assurée

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager





La réussite est au rendez-vous pour l'attaquant de 21 ans, et heureusement pour le FC Metz. Et pour cause : Niane avait déjà sorti les Mosellans d’affaire face à Reims (2-1) et leur avait fait miroiter un exploit au Vélodrome, avant de se faire doucher dans les ultimes secondes par Morgan Sanson (1-1). Ce n’est pas Vincent Hognon qui s’offusquera de cette dépendance : « On ne peut qu’être satisfait de la prestation d’Ibrahima ! Ses performances sont montées crescendo. » Qu’importe le silence des trois premières journées, le coach messin « n’avait pas vraiment de doute sur lui » . « Marquer des triplés, ça, c’est son truc. C’est quelque chose qu’il faisait souvent au Sénégal. »

Olivier Perrin Ibracadabra ! Niane est sorti du chapeau



« Marquer des triplés, ça, c’est son truc, confie Olivier Perrin en sortant du stade. C’est quelque chose qu’il faisait souvent au Sénégal. »



Le directeur du centre de formation messin sait peut-être mieux que personne ce que vaut Ibrahima Niane. C’est en effet lui qui a repéré le gamin de M’bour, l’a façonné pour en faire un titulaire en Ligue 1. En 2014, il s’était fait remarquer et s’est vu ouvrir les portes de Génération Foot, le club partenaire du FC Metz. Dès lors, les espoirs n'ont pas tardé à devenir une évidence. Lors de la saison 2016-2017, il est l’élément essentiel dans l'obtention du titre de champion national, alors que le Génération était tout juste promu en D1. Cette année, à 18 ans, il empile 19 buts en 18 matchs, effaçant des tablettes le record de Pape Ibnou Ba. « Et encore : il était absent un tiers du temps, puisqu'il était en parallèle impliqué avec la sélection U20 » , précise Perrin. Son intégration au FC Metz, qu’il a rejoint en 2017, ne faisait aucun mystère.



Pourtant, les choses se sont faites progressivement pour cet homme tressé. Après une année d'adaptation traversée avec une chasuble de remplaçant, il n'a pu empêcher le club à la Croix de Lorraine d'être relégué. Et c'est en Ligue 2 qu'il a pu d'abord s'affirmer comme le complément idéal d'Habib Diallo. Tantôt se relayant, tantôt évoluant conjointement, les deux Lions s'éclatent à deux et échangent les politesses. Mais l'année suivante, en Ligue 1, c'est Habib qui est installé en pointe, Ibrahima devant se contenter de jouer sur un côté. « C'était compliqué pour lui, mais ça lui a permis d'apprendre son métier en douceur » , pondère Olivier Perrin. Surtout que cette situation n'a pas brouillé les relations des deux pépites de Génération Foot : le second, bien plus loquace et moins intimidé devant un micro, a même souvent servi de porte-parole à son aîné



Saga sénégalaise

Une disponibilité et une patience qui ont fini par payer, puisque Niane a été naturellement désigné comme le successeur de Diallo, promis à un départ depuis plusieurs mois. « Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane, annonçait Vincent Hognon au début de l'été. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses [...], mais ce sera à nous de l’aider à progresser pour qu’il soit plus efficace que Habib. » Une attente qui a de quoi mettre la pression, alors que les comparaisons entre les deux joueurs agacent déjà Olivier Perrin. « Il faut arrêter, s'emporte-t-il. Ce sont deux joueurs différents : ils ont des cursus différents, des jeux différents, des personnalités différentes. Ibrahima est notamment un attaquant qui s’exprime plus facilement dans la profondeur par sa vitesse et sa puissance, là où Habib est plus un attaquant de surface. »



Un profil et des qualités qui, finalement, correspondent peut-être mieux à une équipe comme celle du FC Metz, plus habituée à piquer en contre qu'à poser un siège dans le camp adverse. Surtout que Niane est encore loin d'être un produit fini et doit encore profiter de cadre pour ajouter quelques cordes à son arc. « Ibra est déjà plus complet qu’il y a un an, assure Perrin. Mais ce qu'il vient d'accomplir n’a rien d’un aboutissement, il y a encore beaucoup de travail à faire. La saison est encore longue, et ce n'est pas la peine de faire de plan sur la comète. » Une comète que le FC Metz aimerait donc garder encore un petit moment dans son ciel. Habib Diallo peut partir l’esprit libre. Auteur de douze buts la saison passée, le buteur sénégalais sait qu’il laisse les clés de l’attaque messine entre de bonnes mains, au moment de s’envoler vers Sheffield United. D’ailleurs, si Saint-Symphorien n’a qu’à peine remarqué son absence lors de la réception de Lorient, c’est parce que le stade était trop occupé à remercier son compatriote et ami Ibrahima Niane. Un penalty provoqué et transformé d’une belle frappe en lucarne, un contre conclu avec panache et un reprise de la tête pour finir le boulot, « Ibra » a montré toute l’étendue de sa palette et fait vivre un vrai supplice à son vis-à-vis Thomas Fontaine. Indispensable pour permettre au FC Metz de retourner les Merlus (3-1) et décrocher un deuxième succès consécutif à domicile. Le ballon sous le bras, il pouvait alors afficher son indéfectible sourire en rentrant aux vestiaires : voilà l’archer grenat en tête du classement des buteurs de Ligue 1, avec six pions en autant de matchs. Soit la totalité de ceux inscrits par son club...La réussite est au rendez-vous pour l'attaquant de 21 ans, et heureusement pour le FC Metz. Et pour cause : Niane avait déjà sorti les Mosellans d’affaire face à Reims (2-1) et leur avait fait miroiter un exploit au Vélodrome, avant de se faire doucher dans les ultimes secondes par Morgan Sanson (1-1). Ce n’est pas Vincent Hognon qui s’offusquera de cette dépendance : « On ne peut qu’être satisfait de la prestation d’Ibrahima ! Ses performances sont montées crescendo. » Qu’importe le silence des trois premières journées, le coach messin « n’avait pas vraiment de doute sur lui » .« Marquer des triplés, ça, c’est son truc, confie Olivier Perrin en sortant du stade. C’est quelque chose qu’il faisait souvent au Sénégal. »Le directeur du centre de formation messin sait peut-être mieux que personne ce que vaut Ibrahima Niane. C’est en effet lui qui a repéré le gamin de M’bour, l’a façonné pour en faire un titulaire en Ligue 1. En 2014, il s’était fait remarquer et s’est vu ouvrir les portes de Génération Foot, le club partenaire du FC Metz. Dès lors, les espoirs n'ont pas tardé à devenir une évidence. Lors de la saison 2016-2017, il est l’élément essentiel dans l'obtention du titre de champion national, alors que le Génération était tout juste promu en D1. Cette année, à 18 ans, il empile 19 buts en 18 matchs, effaçant des tablettes le record de Pape Ibnou Ba. « Et encore : il était absent un tiers du temps, puisqu'il était en parallèle impliqué avec la sélection U20 » , précise Perrin. Son intégration au FC Metz, qu’il a rejoint en 2017, ne faisait aucun mystère.Pourtant, les choses se sont faites progressivement pour cet homme tressé. Après une année d'adaptation traversée avec une chasuble de remplaçant, il n'a pu empêcher le club à la Croix de Lorraine d'être relégué. Et c'est en Ligue 2 qu'il a pu d'abord s'affirmer comme le complément idéal d'Habib Diallo. Tantôt se relayant, tantôt évoluant conjointement, les deux Lions s'éclatent à deux et échangent les politesses. Mais l'année suivante, en Ligue 1, c'est Habib qui est installé en pointe, Ibrahima devant se contenter de jouer sur un côté. « C'était compliqué pour lui, mais ça lui a permis d'apprendre son métier en douceur » , pondère Olivier Perrin. Surtout que cette situation n'a pas brouillé les relations des deux pépites de Génération Foot : le second, bien plus loquace et moins intimidé devant un micro, a même souvent servi de porte-parole à son aînéUne disponibilité et une patience qui ont fini par payer, puisque Niane a été naturellement désigné comme le successeur de Diallo, promis à un départ depuis plusieurs mois. « Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane, annonçait Vincent Hognon au début de l'été. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses [...], mais ce sera à nous de l’aider à progresser pour qu’il soit plus efficace que Habib. » Une attente qui a de quoi mettre la pression, alors que les comparaisons entre les deux joueurs agacent déjà Olivier Perrin. « Il faut arrêter, s'emporte-t-il. Ce sont deux joueurs différents : ils ont des cursus différents, des jeux différents, des personnalités différentes. Ibrahima est notamment un attaquant qui s’exprime plus facilement dans la profondeur par sa vitesse et sa puissance, là où Habib est plus un attaquant de surface. »Un profil et des qualités qui, finalement, correspondent peut-être mieux à une équipe comme celle du FC Metz, plus habituée à piquer en contre qu'à poser un siège dans le camp adverse. Surtout que Niane est encore loin d'être un produit fini et doit encore profiter de cadre pour ajouter quelques cordes à son arc. « Ibra est déjà plus complet qu’il y a un an, assure Perrin. Mais ce qu'il vient d'accomplir n’a rien d’un aboutissement, il y a encore beaucoup de travail à faire. La saison est encore longue, et ce n'est pas la peine de faire de plan sur la comète. » Une comète que le FC Metz aimerait donc garder encore un petit moment dans son ciel. Autres articles PSG: quatre jours après, la sortie incendiaire de Tuchel n'est toujours pas passée

Mercato: Choupo-Moting signe au Bayern Munich

L’équipementier Puma présente les nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal

Transferts: Dembélé ne va pas quitter le Barça, selon RMC Sport

José Anigo mis en examen

So Foot









Dans la même rubrique : < > PSG: quatre jours après, la sortie incendiaire de Tuchel n'est toujours pas passée Mercato: Choupo-Moting signe au Bayern Munich L’équipementier Puma présente les nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal