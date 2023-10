Nice : Youcef Atal dans la tourmente après avoir republié une vidéo polémique contre Israël

En effet, comme le rapporte Nice-Matin ce samedi soir, une partie des supporters azuréens seraient remontés contre leur joueur qui a posté une vidéo polémique. Après avoir posté une photo de lui avec une écharpe où il était écrit "Palestine will be free" (Palestine sera libre en anglais), un cliché qui n’a rien de mauvais car Atal a le droit de prendre position sur un conflit aux yeux du supporter interrogé pour l’article de Nice-Matin, le joueur formé au Paradou a repartagé une vidéo du cheikh Mahmoud al-Hasanat. Dans cette vidéo, le prédicateur palestinien invoque Dieu d’envoyer "un jour noir sur les juifs" et "d’accompagner la main" des habitants de Gaza "s’ils jettent la pierre". L’incident est désormais clos car Youcef Atal a supprimé sa story quelques heures après sa publication.

A deux mois de la CAN, l’Algérie peaufine sa préparation et affrontera l’Egypte ce lundi. Un peu plus tôt cette semaine, les Fennecs ont fait le plein de confiance en s’imposant sans forcer contre le Cap-Vert (5-1). Un large succès qui a permis à Djamel Belmadi de voir à l’oeuvre ses titulaires potentiels pour la compétition continentale à venir. Dans cette optique, Youcef Atal était dans le onze concocté par l’ancien milieu de terrain du PSG. Très bon, le défenseur droit de l’OGC Nice a d’ailleurs été l’auteur d’une passe décisive pour Houssem Aouar. Au terme de la rencontre, le défenseur de 27 ans a pris la pose avec l’ancien joueur de l’OL et a posté le cliché sur sa story Instagram. C’est dans cette même story Instagram que Youcef Atal a provoqué l’ire d’une poignée des supporters de Nice.