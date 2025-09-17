Réseau social
Niger: 22 villageois tués par des «hommes armés» dans l'ouest



Au Niger, 22 civils tués dans des attaques menées par des hommes armés à moto lundi, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Selon des sources locales citées par l'AFP, les assaillants ont ouvert le feu sur des villageois pendant une cérémonie de baptême, dans la localité de Takoubatt, faisant 15 morts. Ils se sont ensuite rendus dans les environs de la localité, où sept autres personnes ont été tuées. 
 
Aminata Diouf

Mercredi 17 Septembre 2025 - 09:46


