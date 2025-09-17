Niger: 22 villageois tués par des «hommes armés» dans l'ouest

Au Niger, 22 civils tués dans des attaques menées par des hommes armés à moto lundi, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Selon des sources locales citées par l'AFP, les assaillants ont ouvert le feu sur des villageois pendant une cérémonie de baptême, dans la localité de Takoubatt, faisant 15 morts. Ils se sont ensuite rendus dans les environs de la localité, où sept autres personnes ont été tuées.
Autres articles
-
Bénin: libération de cinq Béninois après 45 jours passés aux mains de groupes armés
-
Kenya: la bataille d'un couple relance le débat sur la régulation de la gestation pour autrui
-
BIGTECH Africa 2025 : un tremplin pour les jeunes entrepreneurs africains
-
Soudan: l'armée poursuit son avancée au Kordofan alors que les FSR multiplient leurs attaques de drones
-
Est de la RDC: l'AFC/M23 exhibe un nouveau contingent de 7 000 hommes malgré les négociations en cours à Doha