Niger: 339 morts et plus d'un million de sinistrés depuis juin à la suite des pluies exceptionnelles touchant le pays

Des pluies exceptionnelles au Niger ont fait 339 morts et plus d'un million de sinistrés depuis juin, a annoncé mardi 8 octobre 2024 l'Agence nigérienne de presse (ANP), un média d'État. Un précédent bilan du ministère nigérien de l'Intérieur faisait état le 4 septembre de 273 morts, plus de 700000 sinistrés et 278 blessés dans ces intempéries qui ont touché tout le pays dont Niamey, la capitale.



Au 23 septembre, les inondations ont causé «339 pertes en vies humaines», fait 383 blessés et 1 176 528 sinistrés, précise l'ANP. L'agence cite la Protection civile, qui dépend du ministère de l'Intérieur.