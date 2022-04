Niger: attaques meurtrières contre un poste de police et une position de la Garde nationale

D'après les autorités, mardi les forces de sécurité ont été la cible de deux attaques distinctes, perpétrées par des « bandits armés non identifiés », selon les termes d'un communiqué du ministère de l'Intérieur.



La première attaque s'est produite dans la région de Tillabéri dans l'ouest, plus précisément, au poste de police de Petelkolé, à la frontière avec le Burkina.



Sept policiers ont été tués, plusieurs autres blessés, six véhicules ont été calcinés. Plusieurs boutiques et hangars aux alentours ont été incendiés, indique le ministère de l'Intérieur. En mars et en octobre dernier, d'autres attaques menées par de présumés jihadistes avaient déjà été signalées dans cette localité très instable.



La seconde attaque a visé une position de la Garde nationale du Niger, dans le Djado. Cela s'est passé dans la région d'Agadez, une zone désertique proche de la Libye, et surveillée par les militaires américains, qui sont établis dans la localité de Dirkou. Mardi, quatre soldats nigériens ont été tués et deux véhicules emportés. Les autorités ne fournissent pas d'autres détails et indiquent simplement que la sécurité a été renforcée dans cette zone.