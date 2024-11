Niger: l'ONG Alarmephone Sahara alerte sur la situation des migrants à Dirkou

D'après Alarmephone Sahara, environ 400 personnes, pour la plupart originaires du Nigeria, sont bloquées en dehors du camp de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Dirkou. L'organisation dénonce une situation qui dure depuis plusieurs semaines.



« Quand elles arrivent à Dirkou, c'est dans l'intention, probablement, de se rendre en Libye. Mais quand elles sont à court d'argent, elles sont bloquées et souhaiteraient rentrer. Il y a aussi une autre catégorie parmi ces personnes immigrantes, qui sont de retour de la Libye. Compte tenu, peut-être, des conditions d'accueil qui ne sont plus favorables, ce sont des personnes qui sont là, elles sont accueillies par les autorités administratives », précise le coordinateur d'Alarmephone Sahara au Niger, Chéhou Azizou.



L'organisation lance l'alerte sur la situation des enfants présents à Dirkou. « En cette période d'hiver où il fait excessivement frais, surtout dans la nuit, la température baisse, ça peut aller jusqu'à 10°C ou en dessous de 10°C. Et si ces personnes-là sont exposées, avec le vent présent dans le désert, il faut s'attendre à des maladies. Et le fait de dormir aussi dans la rue n'exclut pas d'autres risques d'agression, surtout de la part de certaines personnes qui sont mal intentionnées vis-à-vis des femmes et des filles », déplore-t-il.