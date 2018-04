Niger: la vérité sur la mort des soldats américains et nigériens à Tongo Tongo

« Nous avons trouvé le noeud des problèmes qui nous ont conduit là », assure Jim Mattis devant le Congrès. « Pas du, mais des problèmes », précise le ministre de la Défense américain sur la foi du rapport sur l'attaque mortelle d'octobre 2017 au Niger. Selon le Wall Street Journal les 6 300 pages de cette enquête du Pentagon pointent l'arrogance et la culture de prise de risques excessive du sous-commandement américain. Elle épingle aussi des entrainements insuffisants et des procédures militaires bafouées.



Un gradé impliqué dans l'embuscade jihadiste du Niger est allé, selon le rapport, jusqu'à falsifier des documents officiels pour que la mission soit validée par ses supérieurs en copiant-collant un ordre de mission précédant. Pour autant, l'enquête ne préconise pas de sanction et ne met pas non plus en cause la décision récente de Donald Trump d'offrir plus d'autonomie aux officiers sur le terrain pour agir plus vite, sans accord systématique de Washington.



Les enquêteurs du Pentagone relèvent aussi la faiblesse du renseignement américain qui estimait peu probable la possibilité d'une présence ennemie dans la zone de Tongo Tongo. Au lieu de cela, la patrouille a fait face à une cinquantaine de jihadistes de la branche subsaharienne de l'Etat islamique. Après plusieurs heures de combats 4 bérets verts américains et 5 soldats nigériens avaient été tués.