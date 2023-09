Niger : le ministre des Affaires étrangères maintient qu'une intervention militaire est nécessaire

Hassoumi Massoudou, le ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État au Niger, était sur le plateau de France 24 dimanche 3 septembre. Il a maintenu que seule l'intervention militaire de la Cédéao contre la junte au pouvoir était une solution "réaliste".



"Ils sont venus par la force, et le seul langage qu'ils comprennent, c'est celui de la force", a déclaré le ministre au sujet des militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet 2023. Il a également qualifié les manifestants soutenant la junte de "jeunes désœuvrés", "fanatisés".



Hassoumi Massoudou a également donné des nouvelles de Mohamed Bazoum, assigné à résidence avec sa famille depuis le coup d'État. "Sa famille et lui restent toujours séquestrés dans des conditions difficiles, l'électricité est coupée (...) ils ont tous eu le paludisme", a affirmé Hassoumi Massoudou, avant d'ajouter : "Mais il a le moral, il reste combatif, et il refuse de démissionner."