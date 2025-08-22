Niger: les pluies et les inondations ont fait au moins une cinquantaine de morts en 2025

La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connait plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Si elle dure jusqu’en octobre, le bilan officiel communiqué par les autorités est important, avec une cinquantaine de morts jusqu’ici, mais loin de celui de 2024 : les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés.





RFI

