Nigeria : 13 policiers tués par des voleurs de bétails dans l' Etat de Zamfara

La police nigériane a annoncé avoir perdu 13 membres lors d’une embuscade tendue par des voleurs de bétails dans l’Etat de Zamfara, dans le nord du pays.



L’attaque s’est produite dimanche vers 12 h 30, lorsque des membres de la police déployés dans le village de Kurar Mota à Bungudu répondaient à un appel de détresse concernant une tentative d’attaque de bandits contre certaines communautés voisines.



Le porte-parole de la police de l'État, Muhammad Shehu, a déclaré dans un communiqué que 13 officiers avaient payé le prix suprême de l'attaque et que de nombreux bandits avaient également été tués.

Il a ajouté que la police menait une chasse à l'homme pour retrouver les bandits.



Les attaques de voleurs de bétail sont fréquentes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où ils pillent les villages et pratiquent des enlèvements de masse contre rançon. Ils sont particulièrement actifs dans les Etats de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger.